"Думаю, что сборной Украины некуда деваться. Проигрывать нам нельзя. В случае ничьей мы выходим из группы, это совершенно очевидно. Но, выходя на поле, никто не играет на ничью. Все хотят выиграть.

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Ведь нельзя не учитывать, что вероятно команда, которая займет итоговое второе место в 1/8 финала встретится с победителем группы А. Здесь пока явный фаворит – сборная Италии. Безусловно, тренерскому штабу нашей сборной во главе с Андреем Шевченко нужно выработать правильную стратегию на игру с Австрией. В первую очередь необходимо крайне надежно сыграть в обороне.

А относительно того, что история может повториться... Давайте не забывать, что на чемпионате мира 2006 года, в 1/8 финала мы обыграли сборную Швейцарии. А уже потом был поединок с итальянской сборной. Здесь важно, в какой форме подходят к решающим матчам футболисты. Кто-то устает, кто-то имеет лишние карточки. Физическое состояние игроков очень важно. Нам же не хочется никого потерять в канун решающих игр.

Самое главное, чтобы у нас был сплоченный коллектив. Нужно верить в себя, должна быть сплоченность. В 2006 году я и мои партнеры понимали, что в основном мы не обладали супермастерством. Да, тогда лидерами у нас были ребята, которые играли в Европе: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воронин. Но мы были сильны, как коллектив. Все друг друга поддерживали, как в официальных матчах, так и на тренировках. Этого я желаю и нынешней сборной Украины", – сказал Шелаев в комментарии Sportarena.

Напомним, после двух туров сборные Украины и Австрии набрали по 3 очка и расположились на второй и третьей ступенях группы С соответственно. Дуэль между командами Шевченко и Фоды состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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