"В третьем туре нас ждет важная игра с Австрией. Я далек от мысли, что нужно что-то высчитывать – мол, с какого места выходить и на кого лучше попадать. Нужно просто думать об игре с австрийцами, а она будет очень тяжелой.

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В матче с нидерландцами наш будущий соперник хорошо прессинговал – была высокая интенсивность. Я такой агрессивный футбол на этом турнире видел нечасто. Но по классу, по мастерству сборная Украины точно не хуже, поэтому нужно не уступить именно в этом компоненте. Впрочем, украинцы знают, как проходить прессинг, и если им это удастся, то будет здорово – все-таки австрийцы поднимаются высоко, и мы этим можем воспользоваться.

Не надо думать и о том, что нас устраивает ничья, хотя сильно рисковать, может, никто и не будет. Выйдем на Италию – наоборот, хорошо. Я уверен, что Андрей Шевченко и весь его штаб будут не против сыграть с этой командой. Да, итальянцы сейчас показывают, возможно, лучший футбол на турнире, и мне кажется, что мы к такому тоже стремимся. Впрочем, давайте не будем торопить события. Третий тур на Евро-2020 обещает быть очень интересным и богатым на сюрпризы. Не теряем концентрацию – мы на правильном пути", – цитирует Кравченко Zbirna.com.

Напомним, после двух туров сборные Украины и Австрии набрали по 3 очка и расположились на второй и третьей ступенях группы С соответственно. Дуэль между командами Шевченко и Фоды состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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