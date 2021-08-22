Дортмундская Боруссия неожиданно уступила Фрайбургу (1:2) во 2-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых острых моментов встречи на Футбол 24.

Уже в дебюте матча "шмели" вынимали мяч из своих ворот – Грифо шедеврально исполнил штрафной удар. Две возможности сравнять счет имел Беллингем, но Фрайбург спасали кипер, а затем и стойка.

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После перерыва хозяева удвоили преимущество после стремительной контратаки и завершающего удара Шаллая. Боруссия же ответила лишь голом Беллингема, а финальный свисток зафиксировал поражение команды Розе.

Фрайбург с четырьмя очками поднялся на третью строчку, а Дортмунд, который имеет в своем активе 3 зачетных балла, расположился шестым.