Дортмундська Борусія несподівано поступилась Фрайбургу (1:2) у 2-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найгостріших моментів зустрічі на Футбол 24.

Вже в дебюті матчу "джмелі" виймали м'яч зі своїх воріт – Гріфо шедеврально виконав штрафний удар. Дві нагоди зрівняти рахунок мав Беллінгем, але Фрайбург рятували кіпер, а потім і стійка.

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По перерві господарі подвоїли перевагу після стрімкої контратаки й завершального удару Шаллая. Борусія ж відповіла лише голом Беллінгема, а фінальний свисток зафіксував поразку команди Розе.

Фрайбург з чотирма очками піднявся на третю сходинку, а Дортмунд, який має у своєму активі 3 залікові бали, розташувався шостим.