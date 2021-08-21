Второй тур Бундеслиги в субботу продолжили шесть поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 2-й тур

Бохум – Майнц – 2:0

Голы: Хольтман, 21, Польтер, 56

Герта – Вольфсбург – 1:2

Голы: Люкебакио, 59 (пен.) – Баку, 74, Нмеча, 88

Гройтер Фюрт – Арминия – 1:1

Голы: Хргота, 49 (пен.) – Клос, 45

Удаление: Шьопф, 68 (Арминия, вторая желтая карточка)

Фрайбург – Боруссия Д – 2:1

Голы: Грифо, 6, Шаллай, 53 – Кайтель, 59 (аг.)

Айнтрахт – Аугсбург – 0:0

Байер – Боруссия М – начало встречи в 19:30

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Бохум на своем поле принимал Майнц. Новичок Бундеслиги еще к середине первого тайма повел в счете. Геррит Хольтман, получив мяч в середине поля, совершил сумасшедший забег в штрафную гостей, попутно обыграв пятерых защитников, и пробил мимо ног голкипера. Впоследствии хозяева удвоили свое преимущество, но VAR зафиксировал игру рукой и арбитр взятие ворот отменил.

Бо Свенссон отреагировал на ситуацию на поле заменами, выпустив после перерыва трех свежих игроков. "Карнавальники" перехватили инициативу и... снова пропустили – Себастьян Польтер после навеса головой направил мяч под левую стойку.

Герта и Вольфсбург начали забивать лишь во втором тайме. Сначала Люкебакио ударом с пенальти вывел берлинцев вперед, а затем Баку из пределов штрафной мощным ударом отправил мяч в нижний правый угол ворот, восстановив статус-кво. За две минуты до конца матча Нмеча после вбрасывания из аута оказался самым расторопным во вратарской и четким ударом принес своей команде три очка.

Гройтер Фюрт в первом тайме матча с Арминией владел преимуществом во всех компонентах игры. Однако за мгновение до перерыва умудрился пропустить гол в раздевалку: Фабиан Клос откликнулся на навесную передачу и, выпрыгнув выше защитников, из района одиннадцатиметровой отметки головой переправил сферу мимо голкипера.

Начало второй сорокапятиминутки запомнилось пенальти, которые хозяева заработали за игру рукой билефельдцев. Бранимир Хргота не без проблем переиграл кипера с отметки – вратарь угадал направление удара, но не смог помешать голу. Впоследствии Арминия вообще осталась в меньшинстве – Шьопф увидел перед собой вторую желтую карточку и поставил команду в довольно затруднительное положение. В конце концов, матч так и завершился боевой ничьей.

Дортмундская Боруссия пропустила от Фрайбурга уже на 6-й минуте встречи: Винченцо Грифо со штрафного мастерски закрутил мяч в верхний угол ворот. В середине тайма обе команды обменялись моментами: сначала Беллингем головой направил мяч в левую стойку, а через мгновение Ву Йонг Чонгу не хватило считанных сантиметров, чтобы удвоить счет.

Второй тайм снова начался с неприятностей для "шмелей". Фрайбург убежал в стремительную контратаку, Чонг прострелил с левого угла на Хьолера, тот навесил на Шаллая и Ролланд сильно пробил в правый нижний угол ворот. Но не прошло и пяти минут как гости один гол отыграли: Беллингем в борьбе с Кейтелем заставил последнего ошибиться и попасть в собственные ворота. Марк Флеккен пытался спасти ситуацию и даже зацепил сферу рукой, но та все равно пересекла линию. На большее дортмундцев не хватило.

Еще одна пара – Айнтрахт и Аугсбург – так и не смогли выявить сильнейшего, расписав безголевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ