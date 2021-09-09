Шедевр сборной Италии оказался случайным – автор признался, что планировал подачу
15:29 - Читати українською
Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо не стал корчить из себя бога футбольной техники.
Игрок Наполи признал, что его шедевр в ворота сборной Литвы был не совсем спланированным.
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"Да, это должна была быть подача, однако мяч залетел в ворота. Я доволен своим первым голом в составе сборной, но прежде всего радуюсь действительно важной победе", – приводит слова Ди Лоренцо Football Italia.
Добавим, что Италия также обновила свой беспроигрышный рекорд до 37 матчей.
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