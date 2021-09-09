Италия не заметила сопротивления Литвы в матче отбора на ЧМ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Чемпионы Европы отгрузили сопернику 4 гола еще до перерыва. Любезные литовцы всячески способствовали погрому. Новиковас отдал удобную передачу Кину на первый гол, а Уткус срезал мяч в собственные ворота после удара Распадори.

ЧМ-2022, отбор: Италия разнесла Литву, сенсационное поражение Швеции, бессильный Бейл, Бельгия переиграла Беларусь

Во второй половине итальянцы добавили только один мяч, зато какой! Правый защитник Ди Лоренцо с угла штрафной запустил роскошный парашют за шиворот голкиперу. Есть серьезное подозрение на неудачную подачу, но это не портит красоты эпизода.