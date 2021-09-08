Отбор к ЧМ-2022

Группа В

Косово – Испания – 0:2

Голы: Форнальс, 32, Торрес, 90

Греция – Швеция – 2:1

Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 – Квайсон, 88

Группа С

Италия – Литва – 5:0

Голы: Кин, 11, 29, Уткус, 14 (аг), Распадори, 24, Ди Лоренцо, 54

Северная Ирландия – Швейцария – 0:0

Нереализованный пенальти: Сеферович, 33

Группа E

Беларусь – Бельгия – 0:1

Гол: Прат, 33

Уэльс – Эстония – 0:0

Италия реабилитировалась за две ничьи разгромом Литвы. По два гола забили Кин и Распадори. Для форварда Сассуоло эти мячи стали дебютными в футболке сборной (первый из них переписали на автогол соперника). Эффектную точку поставил Ди Лоренцо, который выполнял подачу, но забросил мяч в дальний угол. "Скуадра Адзурра" вновь оторвалась на вершине группы C.

В другом матче этой группы Швейцария не смогла переиграть Северную Ирландию. Альпийцы владели инициативой и даже заработали пенальти, однако Сеферович проиграл дуэль голкиперу. Швейцария осталась на втором месте. "Нати" вряд ли его отдадут, но побороться с Италией за прямую путевку на ЧМ-2022 теперь не получится.

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Швеция неожиданно проиграла Греции. В Афинах получился матч, богатый на события. Команды обменивались супершансами – Сванберг, Бухалакис, Исак, Павлидис упустили роскошные возможности. Яркая игра на встречных курсах, звенели штанги и перекладины. В итоге победу вырвали греки. Сначала мимо обороны проскочил Бакасетас, а затем Павлидис на контратаке закрепил преимущество хозяев. Квайсон сократил отставание Швеции, но на этом все.

Шведы потерпели первое поражение в отборе и отстали от Испании на 4 очка (при двух матчах в запасе). Испания сегодня одолела Косово. Не сказать, что игра для пиренейцев получилась очень легкой. Они владели мячом, но конвертировать территориальное преимущество в голы опять не могли. У косоваров был шанс вырвать ничью, если бы Мурики лучше распорядился провалом в обороне Испании.

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Бельгия минимально переиграла Беларусь в России. Единственный гол после тонкой передачи Салемакерса забил Прат. Бельгийцы приехали на матч без нескольких звезд, но справились. Они уверенно лидируют в группе Е.

Уэльс мог подняться на второе место, однако не дожал Эстонию, имея тотальное преимущество – 20:1 по ударам. Что Бэйл ни делал, как ни старался (7 ударов, попадания в каркас), но резервный вратарь Арсенала Карл Эйн вырвал для Эстонии первое очко в квалификации.

ЧМ-2022, отбор: Германия разбила Исландию, в группе J никто не хочет становиться вторым, "карлики" покорно раздали очки