Шедевр збірної Італії виявився випадковим – автор зізнався, що планував подачу
15:29 - Читать на русском
Захисник збірної Італії Джованні Ді Лоренцо не став корчити із себе бога футбольної техніки.
Гравець Наполі визнав, що його шедевр у ворота збірної Литви був не зовсім спланованим.
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"Так, це повинна була бути подача, однак м'яч залетів у ворота. Я задоволений своїм першим голом у складі збірної, але передусім радію дійсно важливій перемозі", – наводить слова Ді Лоренцо Football Italia.
Додамо, що Італія також оновила свій безпрограшний рекорд до 37 матчів.
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