Захисник збірної Італії Джованні Ді Лоренцо не став корчити із себе бога футбольної техніки.

Гравець Наполі визнав, що його шедевр у ворота збірної Литви був не зовсім спланованим.

Розкішний парашут, автогол і злива помилок у відеоогляді матчу Італія – Литва – 5:0

"Так, це повинна була бути подача, однак м'яч залетів у ворота. Я задоволений своїм першим голом у складі збірної, але передусім радію дійсно важливій перемозі", – наводить слова Ді Лоренцо Football Italia.

Додамо, що Італія також оновила свій безпрограшний рекорд до 37 матчів.

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