Шедевр с лету и "подарок" на последних мгновениях в видеообзоре матча Израиль – Албания – 2:1
11:27 - Читати українською
Израиль дожал Албанию в 5-м туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Лига наций, 5 тур. Дивизион B
Израиль – Албания – 2:1
Голы: Вайссман, 46, Барибо, 90+2 – Узуни, 88
Израильтяне минимально преобладали визави, что конвертировалось в гол после перерыва. Вайссман замкнул прострел с правого фланга. Албания сравняла на 88-й – Узуни удался роскошный удар с лету под дальнюю штангу.
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Но в добавленное арбитром время Израиль вырвал победу. Забил Барибо после "подарка" от защитника. 2:1 – "сине-белые" обеспечили себе 1 строчку и выход в элиту Лиги наций.
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