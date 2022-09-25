Израиль дожал Албанию в 5-м туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Лига наций, 5 тур. Дивизион B

Израиль – Албания – 2:1

Голы: Вайссман, 46, Барибо, 90+2 – Узуни, 88

Израильтяне минимально преобладали визави, что конвертировалось в гол после перерыва. Вайссман замкнул прострел с правого фланга. Албания сравняла на 88-й – Узуни удался роскошный удар с лету под дальнюю штангу.

Лига наций: Сербия с хет-триком Митровича разбила Швецию и сохранила шансы на повышение, Израиль вышел в дивизион А