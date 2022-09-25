Шедевр з льоту і "подарунок" на останніх миттєвостях у відеоогляді матчу Ізраїль – Албанія – 2:1
11:27 - Читать на русском
Ізраїль дотиснув Албанію у 5-му турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Ліга націй, 5 тур. Дивізіон B
Ізраїль – Албанія – 2:1
Голи: Вайссман, 46, Барібо, 90+2 – Узуні, 88
Ізраїльтяни мінімально переважали візаві, що конвертувалось у гол по перерві. Вайссман замкнув простріл з правого флангу. Албанія зрівняла на 88-й – Узуні вдався розкішний удар з льоту під дальню стійку.
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Та у доданий арбітром час Ізраїль вирвав перемогу. Забив Барібо після "подарунку" від оборонця. 2:1 – "синьо-білі" забезпечили собі 1 сходинку й вихід в еліту Ліги націй.
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