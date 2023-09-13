Бельгия разбила Эстонию в поединке отбора к Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Бельгия повела в счете уже на 4 минуте – Вертонген замкнул навес с углового. Чуть позже настоящую красоту забил Троссар – Леандро подхватил мяч после скидки Лукаку, забежал в штрафную и идеально закрутил в дальнюю девятку.

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Во втором тайме "красные дьяволы" продолжили забивать. Лукаку реализовал выход один на один, а уже через 2 минуты оформил дубль. А де Кетеларе на последних минутах поставил точку во встрече.