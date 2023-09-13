Бельгія розбила Естонію в поєдинку відбору до Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Бельгія повела в рахунку вже на 4 хвилині – Вертонген замкнув навіс з кутового. Трохи пізніше справжню красу забив Троссар – Леандро підхопив м'яч післ скидки Лукаку, забіг у штрафний та ідеально закрутив у дальню дев'ятку.

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У другому таймі "червоні дияволи" продовжили забивати. Лукаку реалізував вихід віч-на-віч, а вже через 2 хвилини оформив дубль. А де Кетеларе на останніх хвилинах поставив крапку в зустрічі.