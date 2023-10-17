Шедевр Канселу и очередные голы Роналду в видеообзоре матча Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5
11:00 - Читати українською
Португалия разбила Боснию и Герцеговину в матче отбора к Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина – Португалия на "Футбол 24".
Уже на 5-й минуте Роналду открыл счет во встрече, реализовав пенальти. А на 20-й Криштиану оформил дубль, элегантно перебросив вратаря.
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Через 5 минут Бруну Фернандеш сделал преимущество разгромным расстреляв ворота боснийцев после классного паса Инасиу. Канселу эффектным ударом в дальнюю девятку сделал счет 4:0, а Фелиш еще перед перерывом добил соперника.
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