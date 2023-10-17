Шедевр Канселу та чергові голи Роналду у відеоогляді матчу Боснія і Герцеговина – Португалія – 0:5
11:00 - Читать на русском
Португалія розбила Боснію і Герцеговину у матчі відбору до Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу Боснія і Герцеговина – Португалія на "Футбол 24".
Вже на 5-й хвилині Роналду відкрив рахунок у зустрічі, реалізувавши пенальті. А на 20-й Кріштіану оформив дубль, елегантно перекинувши воротаря.
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Через 5 хвилин Бруну Фернандеш зробив перевагу розгромною розстрілявши ворота боснійців після класного пасу Інасіу. Канселу ефектним ударом у дальню дев'ятку зробив рахунок 4:0, а Феліш ще перед перервою добив суперника.
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