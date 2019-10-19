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Шедевр Ди Марии в видеообзоре матча Ницца – ПСЖ – 1:4

10:46 68 Читати українською
Шедевр Ди Марии в видеообзоре матча Ницца – ПСЖ – 1:4
Ди Мария и Эррера / твиттер ФК ПСЖ

ПСЖ в большинстве уничтожил Ниццу благодаря дублю Ди Марии. Смотрите видео голов и обзор матча Ницца – ПСЖ.

 

Франция, 10 тур

Ницца – ПСЖ – 1:4

Голы: Ганаго, 67 – Ди Мария, 15, 21, Мбаппе, 88, Икарди, 90+2

Удаления: Сиприен, 74, Геррель, 77

Главным героем матча стал Ди Мария, который открыл счет на 15 минуте, а уже через 6 оформил дубль, перебросив голкипера в одно касание с острого угла. Во втором тайме Ницца сыграла гол, воспользовавшись ошибкой защитников парижан. Впрочем, осуществить камбэк не удалось – в течение трех минут судья удалил двух игроков Ниццы, и ПСЖ добил соперника голами Мбаппе и Икарди.

ПСЖ легко разгромил Ниццу, которая доигрывала поединок вдевятером

Таким образом, ПСЖ набрал 24 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу, Ницца с 13 пунктами осталась на 9 позиции.

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