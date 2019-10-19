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Шедевр Ді Марії у відеоогляді матчу Ніцца – ПСЖ – 1:4

10:46 371 Читать на русском
Шедевр Ді Марії у відеоогляді матчу Ніцца – ПСЖ – 1:4
Ді Марія та Еррера / твіттер ФК ПСЖ

ПСЖ в більшості знищив Ніццу завдяки дублю Ді Марії. Дивіться відео голів та огляд матчу Ніцца – ПСЖ.

 

Франція, 10 тур

Ніцца – ПСЖ – 1:4

Голи: Ганаго, 67 – Ді Марія, 15, 21, Мбаппе, 88, Ікарді, 90+2

Вилучення: Сіпрієн, 74, Геррель, 77

Головним героєм матчу став Ді Марія, який відкрив рахунок на 15 хвилині, а вже через 6 оформив дубль, перекинувши голкіпера в один дотик з гострого кута. В другому таймі Ніцца відіграла гол, скориставшись помилкою захисників парижан. Втім, здійснити камбек не вдалось – протягом трьох хвилин суддя вилучив двох гравців Ніцци, і ПСЖ добив суперника голами Мбаппе та Ікарді.

ПСЖ легко розгромив Ніццу, яка догравала поєдинок удев'ятьох

Таким чином, ПСЖ набрав 24 очки та продовжує очолювати турнірну таблицю, Ніцца з 13 пунктами залишилась на 9 позиції.

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