Шедевр Ді Марії у відеоогляді матчу Ніцца – ПСЖ – 1:4

ПСЖ в більшості знищив Ніццу завдяки дублю Ді Марії. Дивіться відео голів та огляд матчу Ніцца – ПСЖ.

Франція, 10 тур

Ніцца – ПСЖ – 1:4

Голи: Ганаго, 67 – Ді Марія, 15, 21, Мбаппе, 88, Ікарді, 90+2

Вилучення: Сіпрієн, 74, Геррель, 77

Головним героєм матчу став Ді Марія, який відкрив рахунок на 15 хвилині, а вже через 6 оформив дубль, перекинувши голкіпера в один дотик з гострого кута. В другому таймі Ніцца відіграла гол, скориставшись помилкою захисників парижан. Втім, здійснити камбек не вдалось – протягом трьох хвилин суддя вилучив двох гравців Ніцци, і ПСЖ добив суперника голами Мбаппе та Ікарді.

ПСЖ легко розгромив Ніццу, яка догравала поєдинок удев'ятьох

Таким чином, ПСЖ набрав 24 очки та продовжує очолювати турнірну таблицю, Ніцца з 13 пунктами залишилась на 9 позиції.