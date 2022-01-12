Український тренер Володимир Шаран прибув до Ужгорода, повідомляє "Футбол NEWS".

Шаран обрав двох гравців, яких хотів би підписати в Минай

Фахівця вже поселили в готель, але найближчим часом мають підшукати йому окреме помешкання. У найближчих планах Шарана – проведення інспекції місцевого стадіону Минай-Арена. Деталі угоди з 50-річним наставником наразі не розголошуються, однак, за інформацією джерела, йдеться про контакт терміном до кінця поточного сезону.

Традиційного представлення коуча у клубі не планують. Вже у п'ятницю, 14 січня, відбудеться перше тренування під керівництвом Володимира Шарана, де команда і познайомиться з новим наставником.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише 10 очок.

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