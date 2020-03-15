Шаран: После матча с Динамо хотели поменять 11 игроков

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал домашнюю победу над Колосом (4:2) в 23-м туре украинской Премьер-лиги.

"После кубкового матча (с Динамо – прим.) увидели, что физическое и психологическое состояние не на должном уровне, поэтому решили сделать серьезную ротацию. Хотели еще большую сделать, но потом решили, что Дубра, Гречишкин и Лучкевич должны играть. Хотели 11 игроков поменять.

Александрия – Колос – 4:2 – видео голов и обзор матча

Поэтому в первом тайме сыграли не так, как хотели. Не хватало некоторых футболистов, которые могли усилить нашу игру. Главное, что смогли сравнять счет, хотя могли проигрывать 0:2 после первого тайма. Это придало нам сил и уверенности. Провели хороший второй тайм и одержали победу. Благодарен нашим болельщикам, которые нас поддерживали – мы их слышали. Думали, что вообще тишина будет. Второй тайм понравился и президенту, и болельщикам", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, в так называемом "аграрном дерби" Александрия, уступая в первом тайме, добыла итоговую победу над Колосом 4:2 и, набрав 40 очков, занимает пятую строчку турнирной таблицы. Команда из Коваливки с 26 пунктами замыкает первую "шестерку".

Александрия одержала тяжёлую домашнюю победу над Колосом в матче с шестью голами