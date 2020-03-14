Александрия одержала тяжёлую домашнюю победу над Колосом в матче с шестью голами

Колос в рамках матча 23-го тура УПЛ Колос потерпел неприятное выездное поражение от Александрии.

Колос после прорыва в первую шестёрку может играть в своё удовольствие до самого плей-офф за еврокубки, а вот Александрии в борьбе за бронзовые медали победа сегодня была жизненно необходимой. Впрочем, активнее поединок начали именно ковалёвцы, которые классно выбегали в контратаки, зарабатывали стандарты и выходили на ударные позиции. Так, уже на 7-й минуте со штрафного под перекладину стрелял Богданов (Билык поймал мяч). На 11-й Бондаренко с пяти метров слабо замыкал подачу Черноморца, а кроме того несколько неплохих рывков в штрафную сделал Вильхьяльмссон.

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Александрия огрызнулась на 17-й минуте: Грицук ворвался на линию штрафной и пробил в левый нижний – Яшков парировал! К сожалению для Владимира Шарана, этот момент до последней трети первого тайма оставался единственным в активе хозяев, а вот Колос, владея мячом 61% игрового времени, продолжал обострять. На 31-й минуте головой в ближний угол замыкал Вильхьяльмссон, на 32-й Сорокин стрелял метров с 22-х – в обоих случаях Билык поймал мяч. Ещё через две минуты плечом из пределов штрафной мимо дальней штанги бил Бонадренко. В конце концов, защита Александрии треснула на 36-й: Бондаренко прошел с мячом метров 50 и выкатил прострел с правого фланга в центр на Сорокина – Станислав же протаранил Дубру и пробил из пределов штрафной в правый угол. 0:1!

После этого "желто-чёрные" забегали, хотя из интересных моментов до конца основного времени можно было вспомнить разве что суету в штрафной и удар Мишенка пяткой с близкой дистанции. Яшков спас гостей, однако перед самым свистком на перерыв александрийцам удалась прекрасная атака: Пашаев прострелил с правого фланга в штрафную, Грицук классно пропустил, а Гречишкин мощным ударом в касание замкнул – 1:1! Именно с этим счётом команды и пошли отдыхать.

После перерыва Владимир Шаран снял с игры Мишенка и Запорожана, бросив в бой Ковальца с Задеракой. Александрия сразу же понеслась вперёд, прижав Колос: на 48-й минуте Безбородько пробивал из-за пределов штрафной (неточно), на 51-й по воротам стрелял Ковалец (тоже неудачно), а на 53-й хозяева заработали пенальти вследствие фола Максименко при борьбе за подачу с углового – Грицук точным ударом с "точки" в девятку вывел "желто-чёрных" вперёд. Сразу же Безбородько мог и добить Колос, приняв мяч на линии вратарской после паса пяткой от Лучкевича. Быть бы голу, если бы не сейв Яшкова.

Руслан Костышин сразу же выпустил на поле Кожушко с Ильиным, однако у ковалёвцев вообще ничего не получалось. Было заметно, что игроки Колоса находятся в состоянии грогги, и Александрия воспользовалась преимуществом, забив третий гол на 64-й минуте. Гости сами помогли в этом: Максименко отдал слабый пас назад, Лучкевич пошел на его перехват, а Яшков вышел из ворот и выбил мяч из-под ног Валерия точно в ноги Грицуку – Василий тут же выкатил пас влево на Ковальца, а Кирилл крученым ударом с левого края штрафной попал в правый угол. 3:1. Колос, казалось, был срублен.

На 60-70-х минутах Александрия играла по счёту, отдав инициативу ковалёвцам и пытаясь поймать их на контратаке, но ничего серьезного ни одни, ни другие не создали. Все шло к лёгкой победе "желто-чёрных", однако подопечные Руслана Костишина не сдавалась, неожиданно забив второй гол на 80-й. В этом помог Билык, неудачно сыгравший на перехвате подачи с углового – Лысенко, который вышел со скамейки запасных, замкнул навес ударом головой в дальний угол. 3:2!

Колос прогнозируемо пошел камбечить, однако получилось только разок пробить в Дубру (стрелял Лысенко) и заработать несколько стандартов (один из них запороли фолом в атаке ещё до подачи). Александрия за такую ​​пассивность наказала на 90-й минуте: Дубра вынес мяч вперёд, Черноморец дал Задераке себя обокрасть, а дальше Максим пробил в левый нижний угол – 4:2. Это был победный гол.

Таким образом, Александрия набрала 40 очков, оставшись на пятой позиции и приблизившись к Десне и Заре на два и три зачётных балла соответственно. Колос, имея в активе 40 пунктов, держится шестым.

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