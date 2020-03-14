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Александрия – Колос – 4:2 – видео голов и обзор матча

21:55 73 Читати українською
Александрия – Колос – 4:2 – видео голов и обзор матча
Александрия – Колос – видео голов и обзор матча

В 23 туре УПЛ Александрия на своем поле обыграла Колос. Смотрите виде голов и обзор матча Александрия – Колос.

45+1’ Дмитрий Гречишкин
54’ Василий Грицук
64’ Кирилл Ковалец
90’ Максим Задерака
 
Станислав Сорокин 36’
Владимир Лысенко 80’
36’ Станислав Сорокин
45+1’ Дмитрий Гречишкин
54’ Василий Грицук
64’ Кирилл Ковалец
80’ Владимир Лысенко
90’ Максим Задерака

Команда Руслана Костышина во втором матче подряд пропустила 4 гола. На этот раз ковалевцев огорчила Александрия.

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Счет на 34 минуте открыли гости, но еще до перерыва Гречишкин мощным ударом с линии штрафной восстановил паритет. После перерыва Александрия завладела инициативой, которая воплотилась в голы Грицука и Ковальца. На 80 минуте интригу в матче ненадолго возродил Лысенко. Последний гол в сверхрезультативном матче забил Задерака.

Благодаря этой победе Александрия увеличила свой отрыв от Колоса до 14 очков. Команда Шарана занимает 5 место, имея в своем активе 40 зачетных баллов.

Александрия одержала тяжёлую домашнюю победу над Колосом в матче с шестью голами

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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