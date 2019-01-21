Шаран подтвердил, что Бондаренко присоединится к Шахтеру летом

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о кадровой ситуации в своей команды.

"Мы отдаем в аренду Черноморцу Глеба Бухала, зато подписали контракт на полтора года с опытным Денисом Дедечко. Надеюсь, нам поможет арендованный до конца сезона у бельгийского Стандарда Валерий Лучкевич.

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Приятно, что у нас остается Дмитрий Гричишкин, и до конца сезона с нами будет работать Валерий Бондаренко. Очень непросто вливался в концепцию построения нашей игры Валерий, но потом с каждым матчем он добавлял в активности, и наша совместная деятельность дала положительный результат, за ним могут последовать и другие футболисты.

В новом сезоне Валерий Бондаренко переходит в Шахтер. Я желаю Валерию, чтобы он закрепился в основном составе "горняков" и поднял уровень своей надежности на ступень выше.

Я считаю, что во взлете Бондаренко присутствует и футбольный фарт. У нас некоторые игроки из-за травм и дисквалификации выпадали из этой позиции – Басов, Гитченко, Шендрик, и мы вынуждены были ставить Валерия на позицию одного из центральных защитников. Да, он ошибался, был еще не совсем готов, но с каждым матчем он добавлял в техническом и тактическом планах.

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Мы его поддерживали, поддерживала вся команда. Даже была такая ситуация на сборах в Нидерландах когда он допустил ошибку в контрольном матче с румынской Стяуа. В перерыве матча очень расстроился, но вся команда его поддержала. Как итог, хочу подчеркнуть – как мы видим, футбольный клуб Александра умеет растить хороших футболистов", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.