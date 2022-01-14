Закарпатський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 50-річного фахівця. Умови контракту не розголошуються.

Минай продав вихованця Динамо у європейський клуб – він був капітаном та найкращим гравцем закарпатців

Після завершення минулого сезону Шаран попрощався з Олександрією, після чого залишався без роботи. Для іменитого фахівця це буде не перший досвід на Закарпатті – з вересня 2007-го по квітень 2008-го він очолював однойменний клуб. У Минаї він замінив Ігоря Леонова, який сам приходив посеред сезону замість Василя Кобіна. Разом з Володимиром Шараном у тренерський штаб команди увійшли Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише 10 очок.

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