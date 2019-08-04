Шаран обвинил Можаровского в поражении от Мариуполя

Главный тренер Александрии Владимир Шаран раскритиковал арбитра Юрия Можаровского после матча с Мариуполем (2:1).

"Ключевым моментом стал незасчитанный арбитром гол в ворота Мариуполя. Можаровский отменил наш гол и тут же поставил в наши ворота пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Лучкевич был первым на мяче, а Федорчук его зацепил. Это был ключевой момент в игре. В целом, я доволен игрой своей команды во втором тайме.

Мариуполь – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Нам не хватило свежести. У нас было на один день меньше для восстановления. Плюс поле было сухим. Мы, конечно, не такая техническая команда, однако... Сейчас ХХI век и везде автоматический полив. К тому же команда играет в еврокубках. Сухое поле отразилось на игре обеих команд", – цитирует Шарана официальный сайт Мариуполя.

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