"Это выбор тренера, который отвечает за результат. Это его право, ведь если не будет результата, то уберут Петракова, а не Малиновского.

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Я вообще не понимаю этой дискуссии, мне она совершенно непонятна. В свое время, когда я выступал в Бундеслиге за Нюрнберг, а Виктор Скрипник за Вердер, бывало, что нас тоже не вызывали в сборную, но никто не плакал. А сейчас какой-то дурдом происходит вокруг персоны Малиновского", – сказал Полунин в комментарии FanDay.

Напомним, между полузащитником Аталанты и тренером "сине-желтых" случился конфликт во время сентябрьского сбора, после чего Руслан не получил приглашение на октябрьские матчи сборной Украины.

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