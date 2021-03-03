"Играть будут только те, кто здоров. Соперник очень серьезный, видно, как команда добавила, физически хорошо подготовлена. Стандартные положения у них на хорошем уровне. Это не тот СК Днепр-1, который был в прошлом году", – поделился Шаран в комментарии Футбол News.

СК Днепр-1 – Александрия: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

Отметим, что днепряне значительно улучшили результаты в 2021 году – в 3 матчах УПЛ команда дважды победила и еще один раз сыграла вничью. За первую половину сезона СК Днепр-1 добыл 2 победы и расписал 2 ничьи в 13 встречах.

К слову, матч 1/4 финала Кубка Украины между СК Днепр-1 и Александрией состоится уже сегодня, 3 марта, начало в 19:00.

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