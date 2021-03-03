"Грати буду тільки ті, хто будуть здорові. Суперник дуже серйозний, видно як команда додала, фізично добре підготовлена. Стандартні положення у них на хорошому рівні. Це не той СК Дніпро-1, який був минулого року", – поділився Шаран у коментарі Футбол News.

СК Дніпро-1 – Олександрія: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України

Відзначимо, що дніпряни значно поліпшили результати у 2021 році – у 3 матчах УПЛ команда двічі перемогла та ще одного разу зіграла внічию. За першу половину сезону СК Дніпро-1 здобув 2 перемоги та розписав 2 нічиї у 13 зустрічах.

До слова, матч 1/4 фіналу Кубка України між СК Дніпро-1 та Олександрією відбудеться вже сьогодні, 3 березня, початок о 19:00.

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