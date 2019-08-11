Шаран имеет претензии к игрокам атаки несмотря на победу над Олимпиком

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды над Олимпиком в 3 туре УПЛ.

"Когда команда не выигрывает немало поединков, психологическое состояние оставляет желать лучшего. После поражения от Мариуполя было видно, что ребята нервничали. Были серьезные разговоры, теоретические занятия.

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Благодарен ребятам, что мы сегодня победили за счет самоотдачи, выстояли. Учитывайте кадровые проблемы перед матчем, Запорожан, Третьяков, Бабогло получили травмы и не смогли сегодня сыграть.

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Очень важная для нас победа, первая в сезоне. Надеемся, что в дальнейшем будем показывать более содержательный футбол. Претензии все равно есть к игрокам атакующего звена", – передает слова Шарана официальный сайт Александрии.