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Шаран имеет претензии к игрокам атаки несмотря на победу над Олимпиком

00:45 4 Читати українською
Шаран имеет претензии к игрокам атаки несмотря на победу над Олимпиком
Владимир Шаран / Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды над Олимпиком в 3 туре УПЛ.

43’ Антон Шендрик
61’ Денис Безбородько
74’ Глеб Бухал
 
Матар Диейе 56’
Роман Вантух 59’
43’ Антон Шендрик
56’ Матар Диейе
59’ Роман Вантух
61’ Денис Безбородько
74’ Глеб Бухал

"Когда команда не выигрывает немало поединков, психологическое состояние оставляет желать лучшего. После поражения от Мариуполя было видно, что ребята нервничали. Были серьезные разговоры, теоретические занятия.

Александрия удержала тяжелую победу над Олимпиком в матче с двумя удалениями – Безбородько забил фантастический гол

Благодарен ребятам, что мы сегодня победили за счет самоотдачи, выстояли. Учитывайте кадровые проблемы перед матчем, Запорожан, Третьяков, Бабогло получили травмы и не смогли сегодня сыграть.

Фантастический гол Безбородько и два удаления в видеообзоре матча Александрия – Олимпик – 2:1

Очень важная для нас победа, первая в сезоне. Надеемся, что в дальнейшем будем показывать более содержательный футбол. Претензии все равно есть к игрокам атакующего звена", – передает слова Шарана официальный сайт Александрии.

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Владимир Шаран Владимир Шаран Александрия - Олимпик Александрия Александрия
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