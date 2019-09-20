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Шаран – про поразку Олександрії від Вольфсбурга: Для новачка Ліги Європи ми показали непогану гру

01:30 23 Читать на русском
Шаран – про поразку Олександрії від Вольфсбурга: Для новачка Ліги Європи ми показали непогану гру
Володимир Шаран / Getty images

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку у першому матчі групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

20’ Максіміліан Арнольд
24’ Адмір Мехмеді
67’ Йосіп Брекало
 
Євген Банада 66’
20’ Максіміліан Арнольд
24’ Адмір Мехмеді
66’ Євген Банада
67’ Йосіп Брекало

"Для новачка Ліги Європи ми показали непогану гру. Хлопці вийшли без мандражу, це було помітно. Але не можу сказати, що суперник нас повністю переграв. Так, дійсно, у них майстерність на високому рівні, нас десь надломили два перших м’ячі, але у другому таймі ми побачили, що спроможні грати краще.

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Забивши гол, була надія, що можемо забити і другий. Але дуже швидко пропустили третій. Все одно я задоволений грою наших гравців, тому що дійсно показали непогану гру. Майстерність і досвід у Вольфсбурга вищий.

Для суперника було неочікувано, що ми почали пресингувати на їхній половині поля. Але до Трет’якова були претензії: він повинен був грати лівіше, зустрічати правого центрального захисника суперника.

Олександрія зазнала поразки від Вольфсбурга в дебютному матчі у Лізі Європи

До пропущеного м’яча виглядали непогано. Багато працюємо над стандартами. Гречишкін знав, куди йому подавати. Банада нарешті забив – найкращий бомбардир команди у минулому сезоні", – сказав Шаран в ефірі Футбол 2.

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Теги
Ліга Європи Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Вольфсбург - Олександрія
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