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Вольфсбург – Александрия – видео голов

23:27 185 Читати українською
Вольфсбург – Александрия – видео голов
Вольфсбург – Александрия – видео голов и обзор матча 19 сентября 2019

Вольфсбург принимает Александрию в 1 туре группового этапа Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Вольфсбург – Александрия на "Футбол 24".

20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
67’ Йосип Брекало
 
Евгений Банада 66’
20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
66’ Евгений Банада
67’ Йосип Брекало

Матч и онлайн-трансляция Вольфсбург – Александрия начался в 22:00 по киевскому времени. Поединок транслирует телеканал канал "Футбол 2", а текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Вольфсбург вышел вперед на 20-й минуте. После дальнего удара Арнольда Юрий Панькив не сумел отбить мяч, который в итоге влетел в ворота.

Вольфсбург – Александрия: видео гола Арнольда:

Через несколько минут хозяева забили второй. Экс-динамовец Мехмеди красивым ударом поразил ворота Александрии.

Вольфсбург – Александрия: видео гола Мехмеди:

На 66-й минуте команда Шарана отыграла один гол. Евгений Банада после подачи со штрафного отправил мяч в ворота.

Вольфсбург – Александрия: видео гола Банады:

Впрочем, радовались гости недолго. Уже в следующей атаке Брекало восстановил преимущество Вольфбурга в 2 мяча.

Вольфсбург – Александрия: видео гола Брекало:

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