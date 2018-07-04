toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Шаповал перешел в СК Днепр-1

20:26 9 Читати українською
Шаповал перешел в СК Днепр-1
Владислав Шаповал / СК Днепр-1

Полузащитник Владислав Шаповал пополнил ряды новичка Первой лиги СК Днепр-1.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о подписании полузащитника Владислава Шаповала.

Кравченко продлил контракт с СК Днепр-1

Последним клубом футболиста была луцкая Волынь, за которую он выступал с сезона 2012/2013. В Первой лиге хавбек сыграл 21 матч и забил 8 голов.

Ранее главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко сообщал, что он рассчитывает на опытных игроков.

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины СК Днепр-1 СК Днепр-1 Первая лига Владислав Шаповал Владислав Шаповал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
21
час
:
6
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук