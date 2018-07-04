Шаповал перешел в СК Днепр-1

Полузащитник Владислав Шаповал пополнил ряды новичка Первой лиги СК Днепр-1.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о подписании полузащитника Владислава Шаповала.

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Последним клубом футболиста была луцкая Волынь, за которую он выступал с сезона 2012/2013. В Первой лиге хавбек сыграл 21 матч и забил 8 голов.

Ранее главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко сообщал, что он рассчитывает на опытных игроков.