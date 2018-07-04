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Шаповал перейшов у СК Дніпро-1

20:26 130 Читать на русском
Шаповал перейшов у СК Дніпро-1
Владислав Шаповал / СК Дніпро-1

Півзахисник Владислав Шаповал поповнив ряди новачка Першої ліги СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про підписання півзахисника Владислава Шаповала.

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Останнім клубом футболіста була луцька Волинь, за яку він виступав з сезону 2012/2013. У Першій лізі хавбек зіграв 21 матч та забив 8 голів.

Раніше головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко повідомляв, що він розраховує на досвідчених гравців.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Перша ліга Владислав Шаповал Владислав Шаповал
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