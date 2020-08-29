"Начинаем вспоминать, что было раньше в плане тактики. Сейчас идет много тактических упражнений, чтобы еще лучше понимать, чего хотят от нас тренера. Они дают нам новые идеи, мы стараемся их выполнять.

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Есть личные амбиции. Если вызывают, то хочется поиграть. Все зависит от меня. Шевченко не убирает старое, просто дает новые идеи. Нам все подробно разбирают на теории, показывают на футбольном поле. Не вижу никаких сложностей", – поделился Шапаренко в комментарии пресс-службе сборной Украины.

Напомним, уже 3 сентября сборная Украины начнет борьбу в Лиге наций матчем против Швейцарии, а 6 сентября сыграет против Испании.

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