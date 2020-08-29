"Починаємо згадувати, що було раніше в плані тактики. Зараз йде багато тактичних вправ, щоб ще краще розуміти, чого хочуть від нас тренера. Вони дають нам нові ідеї, ми намагаємося їх виконувати.

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Є особисті амбіції. Якщо викликають, то хочеться пограти. Все залежить від мене. Шевченко не прибирає старе, просто дає нові ідеї. Нам все детально розбирають на теорії, показують на футбольному полі. Не бачу ніяких складнощів", – поділився Шапаренко у коментарі прес-службі збірної України.

Нагадаємо, вже 3 вересня збірна України розпочне боротьбу в Лізі націй матчем проти Швейцарії, а 6 вересня зіграє проти Іспанії.

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