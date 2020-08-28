"Если честно, до последнего не ожидал. Я очень долго и тщательно к этому шел. Хочется доказать, что вызов не просто так. Когда узнал, что приглашен в национальную команду, эмоции переполняли.

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Лига наций? Достойный турнир для сборных. В нашей группе сильнейшие команды мира. Испания, Швейцария, Германия – все топ-соперники. Это даже лучше, чем товарищеские матчи, так можно выиграть титул.

Соперники? Хорошие команды но учитывая, какую группу наша национальная сборная прошла... С Португалией, причем вышла с первого места... Думаю, есть все шансы", – рассказал Бондарь для Shakhtar News.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове.

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