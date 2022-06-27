"Почему агент не предлагал Шапаренко Лацио, который взял значительно более слабого Маркоса Антонио? Я не знаю, кому, куда и как предлагал Шапаренко его агент, но мы просто должны понимать реалии рынка. Мы сейчас говорим об одном из сильнейших футболистов с украинским паспортом, об одном из лидеров Динамо и игроке основного состава национальной сборной Украины.

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Динамо, как вы знаете, по дешевке своих футболистов не продает, и цена Шапаренко – это далеко не 10 миллионов евро, которые заплатил Шахтеру за Маркоса Антонио Лацио. Я думаю, что цена Шапаренко, насколько я вижу логику динамовского руководства – не меньше цены трансфера Миколенко в Эвертон. Я думаю, что порядок цифр – 25-30 миллионов евро. Это цифры Шапаренко.

Шапаренко – украинец, поэтому он не может воспользоваться нормой ФИФА об отсрочке контракта. Нам нужно понять, что Шапаренко, Цыганков, Забарный сейчас не будут стоить дорого.

Второе, что нам нужно понять – пока у Динамо нет никакого предложения или конкретики по Шапаренко. Был интерес к этому футболисту со стороны Эвертона и Брентфорда, еще раньше, где-то зимой-весной. Но опять же, его смотрели и изучали, но ни до одного конкретного предложения киевскому Динамо дело не дошло", – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

Отметим, контракт 23-летнего полузащитника с киевским клубом действует до сентября 2025-го. В сезоне 2021/22 Шапаренко сыграл 20 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Также в его активе 28 поединков (1 гол) за сборную Украины.

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