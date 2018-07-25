Шандор Варга: Венгер перед підписанням Лужного питав, чи він любить горілку

Відомий агент Шандор Варга пригадав свій перший трансфер, яким став перехід Олега Лужного з Динамо в лондонський Арсенал.

"1998 грік. Арсенал грає з київським Динамо в Лізі чемпіонів, в Києві програє 1:3, у Лондоні – нічия 1:1. І незабаром після цього на мене виходить Арсен Венгер, цікавиться Олегом Лужним.

"Це ви, журналісти, зробили з Коноплянки зірку. Яка він зірка?" Безкомпромісні цитати залізного капітана Олега Лужного

Каже: "Що він за футболіст, мені і так ясно, він в цих двох матчах Овермарса просто знищив. А ось що він за людина? Кажуть, він п'є, горілку любить? Довідайся, будь ласка".

І я дізнався – відправився до Лужного в гості, з сім'єю його познайомився. Прекрасна дружина у нього, прекрасний будинок, ніякої горілки я там не побачив, тільки червоне вино. Ну, і незабаром перейшов Олег в Арсенал і там провів 4 відмінних роки. Тут його, до речі, вже списували – 31 рік, тоді вважалося – старий", – розповів Варга в інтерв'ю Sports.ru.

"Динамо могло вигравати у Баварії 4:0 або 5:0". Олег Лужний – про драматичну нічию 3:3 у півфіналі Ліги чемпіонів 1998/99