Шальке продовжив рекордну безвиграшну серію, поступившись Айнтрахту: 32-й тур Бундесліги, середа

У середу 32-й тур чемпіонату Німеччини продовжився п'ятьма поєдинками. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 32-й тур

Айнтрахт – Шальке – 2:1

Голи: Сілва, 28, Абрахам, 50 – Маккені, 59

Вилучення: Боздоган, 77 (Шальке, друга жовта картка)

Аугсбург – Хоффенхайм – початок матчу о 21:30

Байєр – Кельн – початок матчу о 21:30

Борусія Д – Майнц – початок матчу о 21:30

РБ Лейпциг – Фортуна – початок матчу о 21:30

Баварія здобула титульну перемогу над Вердером, Борусія М розгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундесліги, вівторок

Сусіди по турнірній таблиці – Шальке та Айнтрахт – підійшли до гри з різним настроєм. Підопічні Давіда Вагнера у попередньому турі встановили новий клубний рекорд, продовживши безвиграшну серію "кобальтових" до тринадцяти матчів. Натомість "орли" доволі несподівано розгромили у гостях Герту і впритул наблизились до гельзенкірхенців. Тим цікавішим видавалось сьогоднішнє протистояння.

Господарі з перших хвилин заволоділи ініціативою і кинулись бомбардувати ворота суперника. Шальке витримав стартовий натиск і навіть намагався огризатись, однак не встояв і пропустив всередині першого тайму. Даїчі Камада протягнув круглого лівим флангом і викотив на хід Андре Сілві. Португалець, отримавши м'яч на лінїї штрафного, увірвався у воротарський майданчик, обійшов захисника і пробив з району одинадцятиметрової позначки повз Алєксандера Нюбеля.

По перерві Айнтрахт подвоїв свою перевагу: після навісу зі штрафного Філіпа Костіча Давід Абрахам головою перевів шкіряного у кут воріт. Та вже за дев'ять хвилин гості один м'яч відквитали, розігравши схожу комбінації: Алессандро Шопф навісив зі штрафного, а Вестон Маккені головою перекинув голкіпера.

На 77-й хвилині Джан Боздоган побачив перед собою другу жовту картку і залишив Шальке у меншості. Господарі не зуміли скористатись чисельною перевагою аби збільшити рахунок і матч так і закінчився мінімальною перевагою Айнтрахта 2:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ