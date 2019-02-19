Гвардиола Манчестер Сити не пройдет Шальке, если не будет самим собой

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Шальке.

"Это особый турнир. Хорошие команды. Нужно контролировать свои эмоции. Нужно терпеть и переживать плохие моменты. Но мы уверены в себе. У нас большие мечты.

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Нельзя пройти дальше, если ты не будешь самим собой, если не покажешь свою лучшую игру. Если хочешь мечтать и пробиться в последние стадии, нужно действовать невероятно в каждую секунду и навязывать свою игру. Быть собой – вот что я хочу видеть.

В Стоунза проблемы с пахом, у Габриэла Жезуса – с задней поверхностью бедра. Не думаю, что это очень серьезно, но достаточно, чтобы они в Германию не приехали", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Поединок Шальке – Манчестер Сити состоится завтра 20 февраля, начало в 22:00.

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