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Тедеско: Шальке под силу создать проблемы Манчестер Сити – каждую команду можно наказать за ошибки

17:53 11 Читати українською
Тедеско: Шальке под силу создать проблемы Манчестер Сити – каждую команду можно наказать за ошибки
Доменико Тедеско / Фото УЕФА

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Конечно, шансы у нас есть, хотя мы далеко не фавориты. Но мы вышли из группы, так что в плей-офф играем заслуженно. Манчестер Сити – невероятно сильный клуб. Нам надо показать свой лучший футбол, и мы должны это сделать – для себя и своих болельщиков.

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Манчестер Сити действует очень организованно. Каждый футболист знает, что делают другие. Но если хорошо подготовиться и выполнить свой план на игру, то вполне можно создать им проблемы. Каждую команду можно наказать за ошибки.

Ничто не сравнится с матчем плей-офф Лиги чемпионов против одной из лучших команд мира. Мы очень много работали, чтобы заслужить право сыграть в таком матче. С нетерпением ждем его начала и отдадим борьбе все силы", – цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок 1/8 финала ЛЧ Шальке – Манчестер Сити состоится завтра, 20 февраля. Начало в 22:00.

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Лига чемпионов1/8 финалаФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Манчестер Сити: Среда 20 февраля 2019

Шальке
до матча
1
дн
:
3
час
:
29
мин
Манчестер Сити
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