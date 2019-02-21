Манчестер Сіті у меншості вирвав перемогу над Шальке

Манчестер Сіті завдяки голам Серхіо Агуеро, Лероя Сане та Рахіма Стерлінга здобув дуже важку перемогу над Шальке в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 1/8 фіналу

Шальке – Манчестер Сіті – 2:3

Голи: Бенталеб, 38 (пен), 45 (пен) – Агуеро, 18, Сане, 85, Стерлінг, 90

Вилучення: Отаменді, 68 (друга жовта)

В перші 20 хвилин матчу на полі була лише одна команда – Манчестер Сіті. Гості не випускали суперника з їх половини поля та тримали м'яч 70% ігрового часу. Підопічні Доменіко Тедеско багато фолили та допускали помилки, за які англійці могли покарати не один раз. Зокрема, на 7-й хвилині "містяни" розіграли красиву комбінацію, яку ударом головою під поперечину замкнув Агуеро – Ферманн врятував.

Серія кутових та стандартів успіху Сіті не принесла, але вони раз за разом повертали м'яч під власний контроль і, зрештою забили. На 18-й хвилині Ральф Ферманн віддав пас на Саліфа Сане, але його обікрав Давід Сілва. Після цього відбувся вихід 2-в-1, в результаті якого Агуеро покотив м'яч в порожні ворота. Втім, арбітру довелося послухати відеоасистентів, перш ніж зарахувати цей гол, адже перед цим був фол проти Ута – його вирішили не брати до уваги в цьому епізоді.

Після забитого голу Шальке перестав відсиджуватись в обороні та почав атакувати. Дуже швидко гельзенкірхенці знайшли слабку зону на правому фланзі, де Ут і Каліджурі регулярно вилітали у контрвипади з ударом: на 25-й Марк метрів з 25-ти закрутив м'яч повз дальню штангу, а на 34-й постріл Даніеля рукою у власному штрафному заблокував Отаменді. Арбітр три хвилини слухав помічників, але таки поставив пенальті, який впевнено реалізував Бенталеб – 1:1!

Не встигли команди відійти від цього пенальті, як Карлос Дель Серро призначив другий. На 43-й хвилині Шальке заробив стандарт в центрі, Каліджурі виконав подачу в штрафний, а Фернандіньо завалив на газон Саліфа Сане – арбітр вказав на "точку" без вагань. Набіль Бенталеб підійшов до м'яча і оформив дубль – 2:1! Такого повороту у матчі чемпіона Англії проти 14-ї команди Німеччини не міг очікувати ніхто.

На старті другого тайму Сіті швидко захопив ініціативу. Вже на 47-й хвилині манкуніанці могли зрівняти рахунок після пострілу Кевіна Де Брюйне з лінії карного майданчика, але м'яч розминувся зі штангою у лічених сантиметрах. Втім, надалі тиск гостей почав випаровуватись: вони багато комбінували, Агуеро та Гюндоган били по воротах з дистанцій, Давід Сілва вривався у штрафний, але все це не було дуже гостро. Шальке впевнено парирував усі випади англійців, а на 68-й хвилині ще й залишив їх у меншості – це Отаменді отримав другу жовту за фол проти Бургшталлєра.

На 70-х хвилинах підопічні Пепа Гвардіоли почали притискати суперника по-великому. На 74-й Кевін Де Брюйне вистрілив зі штрафного під стінкою, але м'яч після маленького рикошету пролетів поруч зі штангою. На 76-й Бернарду Сілва виконав крутий прорив вздовж карного майданчика та пробив з його меж – над поперечиною! Після цього Шальке дещо вирівняв матч, і склалося враження, що справа йде до перемоги господарів.

Пеп не бажав з цим миритись. Він випустив на поле екс-гравця Шальке Сане, і це рішення стало рятівним: Сіті заробив штрафний в метрах 30-ти від воріт, а Лерой прямим ударом влучив точно у дев'ятку – 2:2. Манчестер пішов уперед за перемогою і несподівано вирвав її на 90-й хвилині: Стерлінг отримав пас від Едерсона, встояв у жорсткій боротьбі зі Очіпкою та вирвався віч-на-віч з Ферманном, пробивши у дальній кут – 2:3. Шальке капітулював.