toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР

Шальке – Манчестер Сити: Коноплянка вне заявки, Зинченко остался в запасе

21:07 112 Читати українською
Шальке – Манчестер Сити: Коноплянка вне заявки, Зинченко остался в запасе
Шальке – Манчестер Сити: Коноплянка вне заявки, Зинченко остался в запасе

Шальке принимает Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Евгений Коноплянка в матче не сыграет, а Александр Зинченко остался на скамейке. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24"

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Шальке – Манчестер Сити начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на телеканале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Шальке – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы:

Шальке: Ферманн – Брума, Сане, Настасич – Калиджури, Бенталеб, Маккени, Сердар, Очипка – Ут, Мендиль

Запасные: Нюбель, Руди, Матондо, Кутучу, Бургшталлер, Скжибски, Арит

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Отаменди – Фернандиньо, Гюндоган – Б. Силва, Де Брюйне, Д. Силва – Агуэро, Стерлинг

Запасные: Мурич, Данило, Компани, Сане, Марез, Зинченко, Фоден

Гвардиола Манчестер Сити не пройдет Шальке, если не будет самим собой

Лига чемпионов1/8 финалаФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Манчестер Сити: Среда 20 февраля 2019

Шальке
до матча
25
мин
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Александр Зинченко Александр Зинченко Шальке - Манчестер Сити Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Манчестер Сити Манчестер Сити Шальке Шальке
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Одинадцять перлин київського Динамо
    Сергій Тищенко — 13:007476 Одинадцять перлин київського Динамо
25
мин
Шальке
22:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук