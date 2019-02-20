Шальке – Манчестер Сити: Коноплянка вне заявки, Зинченко остался в запасе

Шальке принимает Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Евгений Коноплянка в матче не сыграет, а Александр Зинченко остался на скамейке. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24"

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Шальке – Манчестер Сити начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на телеканале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Шальке – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы:

Шальке: Ферманн – Брума, Сане, Настасич – Калиджури, Бенталеб, Маккени, Сердар, Очипка – Ут, Мендиль

Запасные: Нюбель, Руди, Матондо, Кутучу, Бургшталлер, Скжибски, Арит

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Отаменди – Фернандиньо, Гюндоган – Б. Силва, Де Брюйне, Д. Силва – Агуэро, Стерлинг

Запасные: Мурич, Данило, Компани, Сане, Марез, Зинченко, Фоден

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