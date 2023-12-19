15 февраля Шахтёр примет Марсель в Гамбурге в 19:45 по Киеву.

УЕФА определил время начала матчей плей-офф раунда Лиги Европы между Шахтёром и Марселем. Как информирует официальный сайт "горняков", первая встреча с французами 15 февраля в Гамбурге состоится в 19:45 по киевскому времени.

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Это – первый временной слот отчётного игрового дня. Шахтёр и Марсель сыграют одновременно с матчами Фейеноорд – Рома, Янг Бойз – Спортинг, Галатасарай – Спарта, Ренн – Милан, Фрайбург – Ланс, Тулуза – Бенфика и Карабах – Брага. Остальные матчи стадии будут сыграны в 22:00.

Ответный матч через неделю на Велодроме начнётся в 22:00 по киевскому времени. Это – второй временной слот игрового дня.