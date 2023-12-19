15 лютого Шахтар прийме Марсель у Гамбурзі о 19:45 за Києвом.

УЄФА визначив час початку матчів плей-офф раунду Ліги Європи між Шахтарем і Марселем. Як інформує офіційний сайт "гірників", перша зустріч із французами 15 лютого в Гамбурзі відбудеться о 19:45 за київським часом.

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Це – перший часовий слот звітного ігрового дня. Шахтар і Марсель зіграють одночасно з матчами Фейєнорд – Рома, Янг Бойз – Спортінг, Галатасарай – Спарта, Ренн – Мілан, Фрайбург – Ланс, Тулуза – Бенфіка і Карабах – Брага. Решта матчів стадії будуть зіграні о 22:00.

Матч-відповідь через тиждень на Велодромі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Це – другий часовий слот ігрового дня.