"После такой победы над Барселоной в команде очень хорошая атмосфера. Выиграли очень тяжелую, но важную игру, и надо уже ее забывать. Очень тщательно готовимся к СК Днепр-1.

Белик раскритиковал судейство в юношеском Классическом, обвинив Динамо в системной работе в свою пользу

У днепрян остались почти все игроки, которые боролись за чемпионство в УПЛ в прошлом сезоне, поэтому там очень серьезный коллектив. Рассчитываем на тяжелое противостояние.

Что касается меня, то я после травмы уже набрал форму, но это не мой максимум, буду работать", – сказал Ризнык в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, дуэль между Шахтером и СК Днепр-1 состоится в воскресенье, 12 ноября, на Львов Арене. Начало встречи в 19:00.

"Якщо вони скажуть "ми втомилися", нас усіх завтра вже не буде": Данило Сікан – ексклюзивне інтерв'ю "кошмару Барселони"