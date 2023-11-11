"Після такої перемоги над Барселоною у команді дуже хороша атмосфера. Виграли дуже тяжку, але важливу гру, і треба вже її забувати. Дуже ретельно готуємося до СК Дніпро-1.

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У дніпрян залишилися майже всі гравці, які боролися за чемпіонство в УПЛ минулого сезону, тож там дуже серйозний колектив. Розраховуємо на важке протистояння.

Щодо мене, то я після травми вже набрав форму, але це не мій максимум, працюватиму", – сказав Різник у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, дуель між Шахтарем та СК Дніпро-1 відбудеться у неділю, 12 листопада, на Львів Арені. Початок зустрічі о 19:00.

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