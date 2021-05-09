Шахтер завоевал золото чемпионата Украины U-19
14:55 - Читати українською
"Горнякам" лишь по дополнительным показателям удалось вырвать чемпионство у Динамо.
Донецкий Шахтер стал победителем чемпионата Украины U-19.
Динамо U-21 досрочно оформило рекордное чемпионство Украины – гол рабоной от игрока киевлян
В последнем туре первенства "горняки" разгромили Ингулец со счетом 3:0 и сравнялись по очкам с Динамо. "Оранжево-черным" удалось обойти киевлян по дополнительным показателям и триумфовать в своей возрастной категории.
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