"Горнякам" лишь по дополнительным показателям удалось вырвать чемпионство у Динамо.

Донецкий Шахтер стал победителем чемпионата Украины U-19.

Динамо U-21 досрочно оформило рекордное чемпионство Украины – гол рабоной от игрока киевлян

В последнем туре первенства "горняки" разгромили Ингулец со счетом 3:0 и сравнялись по очкам с Динамо. "Оранжево-черным" удалось обойти киевлян по дополнительным показателям и триумфовать в своей возрастной категории.

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