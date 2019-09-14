Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

Шахтер и Заря встречаются в 7-м туре чемпионата Украины. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча УПЛ – в этой новости.

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Заря на "Футбол 24", стартовал в 17:00. За последние 6 игр между этими соперниками донецкий клуб одержал 5 побед и однажды сыграл вничью. Последний раз Заря побеждала "горняков" в декабре 2017 года. На выезде же луганский клуб обыгрывал Шахтер еще 3 года назад, когда тренерами команд были Вернидуб и Луческу. Команда Каштру возглавляет УПЛ, набрав максимальные 18 очков. Заря отстает на 7 баллов и делит 3-е место с Десной. У Шахтера лучшая атака украинского сезона (19 голов) и вторая защита (3 пропущенных). Команда Скрипника занимает второе место по количеству забитых (9) и четвертая лучшая по пропущенным мячам (6). Коноплянка может дебютировать за Шахтер в официальном матче – Евгений попал в запас.

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Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Тете, Марлос, Тайсон – Мораес

Запасные: А. Шевченко, Бондар, Маркос, Коваленко, Коноплянка, Соломон, Дентиньо

Зоря: Н. Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Юрченко, Кочергин, Леднев – Громов, Кабаев

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Вернидуб, Билый, Чайковский, Русин, Будковский

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«Футбол 2» pic.twitter.com/hGiNO0ZOvt — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) September 14, 2019

Шахтер – Заря: стартовые составы на матч УПЛ