Донецкий клуб во главе с Игорем Йовичевичем возобновил тренировочный процесс в Польше после непродолжительных выходных.

Накануне "горняки" провели тренировки в Варшаве, сообщает официальный сайт клуба . В ближайшие дни команду будут ждать одно- и двухразовые занятия.

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Учитывая отсутствие сборников, Игор Йовичевич привлек к тренировкам 13 игроков юношеского состава: Твардовского, Булезу, Савченко, Роспутько, Дрозда, Яновича, Лосенко, Сигеева, Хромея, Глущенко, Пушкарева, Погорелого и Ющенко.

Следующий матч Шахтера проведет после перерыва на матчи сборных – 1 октября соперником будет Металлист, а четырьмя днями позже команда отправится на Сантьяго Бернабеу на встречу с Реалом в Лиге чемпионов.

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