Донецький клуб на чолі з Ігорем Йовічевічем відновив тренувальний процес у Польщі після нетривалих вихідних.

Напередодні "гірники" провели тренування у Варшаві, повідомляє офіційний сайт клубу. Найближчими днями на команду чекатимуть одно- та дворазові заняття.

"Легіонери більше спілкувалися між собою, українці мали свою компанію": Корнієнко – про різку зміну атмосфери в Шахтарі

Враховуючи відсутність збірників, Ігор Йовічевіч залучив до тренувань аж 13 гравців юнацького складу: Твардовського, Булезу, Савченка, Роспутька, Дрозда, Яновича, Лосенка, Сігєєва, Хромея, Глущенка, Пушкарьова, Погорілого та Ющенка.

Наступний матч Шахтаря проведе після перерви на матчі збірних – 1 жовтня суперником буде Металіст, а чотирма днями пізніше команда вирушить на Сантьяго Бернабеу на зустріч з Реалом в Лізі чемпіонів.

"Юра, прощавай"? Що відбувається із Кривбасом